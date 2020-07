Advokaat: Aivar Mäe vastu on käivitatud hävitamisoperatsioon

Keres ütles rahvusringhäälingule, et olukord ei ole kujunenud Aivar Mäe ümber, vaid Eesti meedia ümber. «See on väga hoolikalt läbi mõeldud, väga asjatundlikult ja nutikalt ellu viidud operatsioon. Selle tagajärjeks on ühe ühiskonnas ja oma kolleegide seas lugupeetud inimese maine hävitamine,» ütles Keres.

«Vastutav on selle jama eest eelkõige üks väljaanne. See väljaanne ei tegele ajakirjandusega, vaid Aivar Mäe sihikindla hävitamisega. See ei vasta ajakirjanduse tunnustele, mis seal majas toimub,» sõnas Keres.

«Selles juhtumis on murettekitavad järgmised tunnused: inimestele pressitakse välja negatiivse sisuga kommentaare, neid survestatakse neid kommentaare andma, neile esitatakse suunava sisuga küsimusi või ettepanekuid teatud avaldusi teha. Positiivseid arvestusi Aivar Mäe suhtes ei arvestata, need jäetakse tagaplaanile või ei avaldata,» ütles advokaat.

Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäe tegi neljapäeval avaliku pöördumise, milles märkis, et ta on meediale ja avalikkusele omapoolsed selgitused andnud ning avalikult vabandanud ja sama on ta teinud eraldi kogu Estonia kollektiivi ees.

«Politsei poolt algatatud menetluse erapooletuse tagamiseks ei pea ma õigeks antud teemat rohkem avalikkuses kommenteerida. Olen pöördunud enda õiguste kaitseks õigusnõustaja poole, kelleks on vandeadvokaat Paul Keres,» märkis ta.

Neljapäeval peatas rahvusooperi nõukogu Mäe lepingu kaheks kuuks. Mitmed rahvusooperi endised ja praegused naistöötajad on teda anonüümselt süüdistanud kohatus käitumises nendega.