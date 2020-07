Pakosta: Estonia väljub kogu loost tugevamana

«Tänast teatri nõukogu otsust saab ainult kiita. Nende fookuses selle otsuse järgi on selged sammud selleks, et igale rahvusooper Estonia töötajale tagada pikaks ajaks selged reeglid, selge töörahu. Just see, mille jaoks kogu see regulatsioon ju mõeldud on, et inimesed saaksid tööl käia ilma, et nad peaksid kartma ahistamist, ja kui midagi juhtub, kui on mingi kahemõtteline asi, siis nad teaksid, kuidas see protsess edasi läheb, kuidas nad midagi kaotamata saavad oma õiguse jalule seada,» rääkis Pakosta «Aktuaalsele kaamerale».