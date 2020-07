Riik hakkab nõudma iganädalasi ravimite laoseisu ülevaateid

«Ravimite jätkuv kättesaadavus on olnud äsjase kriisi lahendamisel olulise tähtsusega. Kuna Covid-19 levik on paljudes riikides endiselt tõusutrendis ning uute puhangute tekkimise oht püsib, võib ravimite vajadus ootamatult suureneda ning tarned takerduda. Seega on iganädalane infovahetus ravimite laoseisu kohta Eestis väga oluline, et vajadusel riigi tasandil sekkuda,» ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.