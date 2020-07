Padar: valitsus hävitab Eesti põllumajandust

«Viimaste aastakümnete jooksul on Eesti põllumehed elanud üle mitmeid katsumusi. Vanemad inimesed mäletavad Vene ja Aasia turgude ärakukkumisest tingitud krahhi 90ndate lõpus. Kõigest 4-5 aastat tagasi käis üle Eesti seakatk, mis tekitas suurt kahju. Maaelu paratamatuks osaks on ka põuast ja vihmast tingitud ikaldused. Tänase tööjõukriisi on aga esile kutsunud valitsus, kes EKRE taktikepi all kavatseb maal töötavad välismaalased Eestist välja saata,» ütles Padar.

Kahes valitsuses põllumajandusministri ametit pidanud Padari sõnul eristub Eesti valitsuse võõravihast kantud põllumajanduspoliitika selgelt enamike teiste Euroopa riikide omadest.

«Euroopa liidu liikmesriigid on kokku leppinud, et hooajatöölistele tehakse riiki lubamisel erand ja põllumehed on lubanud täita rangeid tervishoiureegleid. Eesti valitsus seevastu tegeleb oma põllumeeste kiusamisega – lahti tahetakse saada Ukrainast pärit töötajatest, kes teevad täna siin rasket maatööd,» rääkis Padar. «Juba praegu on selge, et maasikad jäävad paljudele põldudele, kuna töökäsi napib. Kui lahkuma sunnitakse ka ukrainlastest lüpsjad ja traktoristid, tuleb pea veerand Eesti lehmadest tapamajja viia.»

Viimased 3-4 kuud on Padari sõnul näidanud, et hoolimata kasvavast tööpuudusest ja ettevõtjate pingutustest ei tule kohalikku tööjõudu piisavalt põllumajandusse appi. «Eesti inimeste tööle värbamisega tuleb kahtlemata edasi tegeleda, aga see võtab aega. Vanasse kaevu ei saa sülitada enne, kui uus kaev valmis on,» lisas ta.