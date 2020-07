Terras: Poola oleks valmis vastu võtma kõik 9500 USA sõdurit

USA viib Saksamaalt ära 9500 sõdurit ning varem on president Donald Trump teatanud, et osa neist viiakse koju, teised Poola ja muudesse kohtadesse, teatas reedel ETV uudistesaade «Aktuaalne kaamera».

Kindral reservis Riho Terras ütles, et Poola oleks valmis vastu võtma kõik 9500 Ameerika sõdurit.

USA ja Poola sõjaline koostöö tiheneb. Riikide läbisaamine on hea. Eelmisel nädalal teatas president Donald Trump, et 2000 sõdurit 9500 sõdurist, kes lahkuvad Saksamaalt, viiakse Poola.

Kaitseuuringute keskuse direktor Sven Sakkov ütles, et selle käiguga vibutab Ameerika president näppu Saksamaa suunas, kuid karistab tegelikult kogu NATO-t.

«Lahingüksusi või lahingteenindus-toetusüksusi, mida Saksamaal praegu Ameerikal on, kõiki on paraku üks eksemplar. Tegelikult juba see on õhukeseks lihvitud viimase 20 aasta jooksul, et ükskõik mida Euroopast ära liigutades võetakse kogu komplekt lahti ja võitlusvõimelist väge ei pruugi järele jääda,» rääkis Sakkov.

Samas pole tema sõnul teada, millised üksused liiguvad ja kuhu paigutatakse need, kes ei lähe Poola.

Teisalt, kui palju on Poola valmistunud vägede vastuvõtmiseks, et neil oleks piisavalt ruumi tuhandetele sõduritele. Terras ütles, et Poola on valmistunud.

«Poola poliitiline juhtkond on juba ammu selle nimel palju tööd teinud, et Ameerika väed Poolas oleksid. Nagu ka Eesti on teinud seda tööd. Ma arvan, et poolakad on valmis võtma ameeriklasi ükskõik, mis tingimustel endale ja ma usun, kogu mahus, mis Saksamaalt peaks ära viidama,» ütles Terras.