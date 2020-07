Eesti püüab takistada ELi maanteepaketi vastuvõtmist

See halvaks riikide hinnangul autoettevõtete konkurentsivõimet.

Euroopa Liidu maanteetranspordi reformi ehk maanteepaketi üks eesmärk on tagada sõidukijuhtidele paremad töö- ja sotsiaalsed tingimused. Euroopa Liidu saare- ja ääreriikide hinnangul on kavandatavad piirangud neid diskrimineerivad ning nad kirjutasid pöördumise Euroopa Parlamendile. See puudutab peamiselt sõiduki regulaarse tagasipöördumise kohustust kodukohariiki.