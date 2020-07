Svetlana Jantsek: Aivar Mäele meeldib rohkem töö kui naised

Mis julgustab teid avameelselt rääkima Aivar Mäe ümber tekkinud skandaalist?

Mulle on selged skandaali põhjused, miks see võis nii juhtuda, kuid süüdistustes kõlavad täitsa teised mõtted. Ja need meetmed, mis juba praegu on Aivar Mäe suhtes vastu on võetud, minu meelest on ebaadekvaatsed. See on suurim eksimus uue ajastu tuultes - ta töölt kõrvaldada. Praegu on epideemia, kultuurivaldkonnas on palju probleeme sellega seotud, kuid ta on reaalselt väga hea kriisijuht, kes saaks lahendada neid probleeme ettevõttele minimaalse kahjuga.

Kas see tähendab, et mingitel juhtudel peaksime selja keerama eetilisele poole, kui inimene on efektiivne juht?

Ei, ei peaks. Kuid me praegu räägime sellest, mis reaalselt võinuks olla ja sellest, et Aivar Mäe muutub. Mulle tundub, et selles pöördumises, mida ma lugesin Eesti Ekspressis, on pooltõde. Aga pooltõde töötab alati vale kasuks. See, millest seal kirjutatakse, võis aset leida. Me praegu räägime Aivari naljadest, mida ta alati ütleb – eriti naistele, aga ka meestele. Rohkemgi veel, Mäe on esimesena naerab nende üle. See on selline märk, et ma ei solva sind, see on nali, omamoodi võti suhtlusesse, et siis leevendada olukorda. Jah, tal on need naljad ebaviisakad. Naljad võivad viia tupikusse, segadusse ja solvata, kuid need pole vänged. Ma kujutan ette endale, kuidas Aivar Mäe, kes ei suuda jalgadel olla, lollitab olukorraga ja kukub naise põlvedele. Ent on välistatud, et ta meelega, justkui juhuslikult, oleks puudutanud rinda või tagumikku - see pole enam nali.

Tema vastu kõlas süüdistusi, mitte vaid anonüümseid, et juhi kurikuulus elujanu kajastus lõpuks töösuhetes.

Vaevalt see nii on. Võin tuua isikliku näite. Ta on alati mulle öelnud, et armastab mind, alati kallistas kuniks kondid ragisesid, kuid seejuures, kui küsimus seisnes rendihinnas, ütles ta mulle alati: «Sveta, vaata kui palju mul on inimesi, mul on vaja neid kõiki toita. Ma ei saa hinda alandada.. Kuigi siin saan: 10 eurot.» Ja kui mitmeid kordi trahviti «Kuldset maski» – laval suitsetamise pärast, mille iganes eest! Kusjuures trahvid polnud alla 500 euro! Ja isegi kui ma oleksin tema juurde bikiinides tulnud, ma oleks pidanud ikka 500 eurot maksma. See on seetõttu, et teatri huvid on talle kõigest tähtsamad. Ausalt öeldes, talle meeldib töö rohkem kui naised. Minu meelest ei ole tal üldse valikut, keda võtta tööle, kas tüdrukut mniseelikus ja pikkade jalgadega või professionaali. Ta koheselt võtab tööle professionaali.

See tähendab, et praegu tema vastu astusid need, kes polnud piisavalt professionaalsed ja seetõttu kannatasid? Või on see generatsioonide vaheline, sest naised võtavad vastu sellist käitumist juba teisiti?