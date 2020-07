Helme: kuvandit saab pisut muuta ka nii, et senised valijad ei kao

«Me räägime ju pikast plaanist ehk vähemalt kolme aasta pikkusest plaanist, kui seda sihtmärki silmas pidada. Kahtlemata ei ole ühte kindlat mingit valijaprofiili, keda me tahaksime enda poole meelitada, vaid me räägime ikkagi erinevatest tükikestest erinevates segmentides, kui poliittehnoloogiliselt väljenduda. Me räägime ka nendest inimestest, kes valimistel tavaliselt ei käi. Ja küllap on inimesi nii, nagu Reformierakonna, Keskerakonna võib-olla ka Isamaa taga, kes võiksid kaaluda kunagi tulevikus ka meie poolt hääletamist,» sõnas Helme.

«Seda kindlasti tuleb silmas pidada, et rohkem peab juurde tulema kui ära saab minna. Meil kindlasti on vaja väga tähelepanelikult jälgida ja kuulata oma seniseid valijaid ja oma liikmeid ja see oli ka üks osa minu tänasest sõnumist erakonnakaaslastele, et on asjad, mis kindlasti jäävad meil muutumatult edasi ja need kasvavad välja meie väärtuspoliitilisest vundamendist. Aga ma väga ei muretse. See ei ole nagu nullsumma mäng. Ma arvan, et on võimalik oma kuvandit pisut muuta niimoodi, et me ei kaota oma seniseid toetajaid, sest kuvandi muutmine ei pruugi olla sisu muutmine, see võib olla ka vormi muutmine natukene,» rääkis Helme.