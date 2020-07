Sissetuleku kaotanud Lasnamäe pered saavad toiduabi

«Toiduabi saavad taotleda Lasnamäe linnaosas registreeritud lastega pered, kes on eriolukorra tagajärjel kaotanud sissetuleku või see on oluliselt vähenenud,» ütles Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet. «Nädalas korra saadavat täiendavat toiduabi väljastatakse suve lõpuni arvestades üks komplekt ühe lapse kohta. Esimeste toiduabipakkide jagamine Lasnamäel toimub juba 8. juulil.»