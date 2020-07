Vabaerakond: riigikogu jättis kuluhüvitiste kasutamise kohta vastamata

Riigikogu liikme palk on alates 1. aprillist 4330 eurot ja peale selle hüvitatakse kuluhüvitised igas kalendrikuus maksimaalselt summas 1299 eurot, mis teeb 30 protsenti ametipalgast. Palgatõus tõi kaasa ka kuluhüvitistele kuuluva summa kasvu. Nii esitaski Vabaerakond riigikogule teabenõude kuluhüvitiste kasutamise kohta esimeses kvartalis, kuid seadusandja rikkus ise seadust ja jättis esitatud nõudele vastamata ning andmed esitamata. Vastav käitumine riivab rahva õiglustunnet ja riigikogu autoriteeti, leiab Vabaerakond.

Partei on seisukohal, et riigikogu ja valitsus peavad käituma ettevõtjaga solidaarselt ja kindlasti vähendama kõrgemate riigiteenijate ametipalka. Samuti peab ära kaotama riigikogu liikme kuluhüvitise. Kõrgemate riigiteenijate jaoks on tegemist peoga katku ajal. Vabaerakond algatas muudatuste esilekutsumiseks ka petititsiooni rahvaalgatuse keskkonnas.