Õiguskantsler: Wismari haigla ei tohi patsiente kinni hoida

Õiguskantsler märkis, et kui meedikud ei luba patsiendil omal soovil haiglast lahkuda, peab selle kohta vormistama tahtest olenematu ravi otsuse. Kui sellist otsust pole tehtud, ei tohi takistada patsienti haiglast lahkumast.

Wismari haiglas tahtest olenematut ravi enam ei osutata, samuti on loobutud ohjeldusmeetmete rakendamisest. Samas üks patsient ütles, et oli soovinud ravi katkestada ja haiglast lahkuda, kuid seda ei lubatud: haigla põhjendas keeldu sellega, et kokkulepitud raviaeg ei olnud veel lõppenud.