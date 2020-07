Raport ⟩ Kremli-meelne meedia: Stalin tegi Balti riikides vähem kahju kui tänased poliitikud

Seega jõudis politoloog Holger Mölderi ning infosõja uurija Vladimir Sazonovi koostatud raport Venemaa infomõjutustegevuse osas sarnastele järeldustele, mis on laias laastus juba käibetõdedeks muutunud. Muutunud oli vaid tõik, et üleilme kriis oli loonud sellistele operatsioonidele soodsa hirmukeskkonna.

Kui 27. aprillil ilmus Baltnewsis artikkel Balti riikide demograafilise olukorra kehvadest väljavaadetest, pehmendati oma sõnumiga stalinlikke repressioone, mis tegid autorite sõnul Leedule vähem kahju kui praeguste võimude poliitika. Seda väidet selgitati faktiga, et aastatel 2014-2017 lahkus Leedust 50 000 inimest aastas ning endist Leedu poliitikut Romualdas Ozolast tsiteerides toodi välja, et Eurostati prognooside kohaselt jääb aastaks 2050 Leedusse alles 2 miljonit, Lätisse 1,3 miljonit ja Eestisse vaid miljon elanikku.

Sputnik Leedu portaalis helistati samas hingekellasid lääne tsivilisatsioonile, humanismile ning demokraatiale tervikuna. «Näiteks peatas Saksamaa oma territooriumil pagulaste vastuvõtmise ja Prantsusmaal meenutavad karantiini tingimused sõjaolukorda. Sellel on sügavam tähendus: lääne tsivilisatsiooni loomus on mitteinimlik ratsionaalne individualism, sotsiaalne darvinism ja kodanliku vaktsiini puudumine diktatuuri vastu (ilma igasuguste probleemideta toimub suvalisel hetkel kiire ja kerge üleminek piiramatust vabadusest täielikku kontrolli),» sõnas Andrius Petrinis 21. märtsi Sputniku arvamusloos.

«Alles viimati märkasid sellist Propastopi hurraa-patriootlikku blogi autorid, kes leidsid, et Hiinast pärit humanitaarabi (meditsiinimaskid) toimetati Tallinnasse, oo õudust, Vene lennufirmade lennukitega. Kohe tuleb märkida, et väärtusliku lasti üleandmist puudutavad uudised avaldanud Eesti meedia tsenseeris lennuväljadel tehtud fotosid. Nende lehekülgedel olid avaldatud vaid need fotod, kus pole näha lennuki riikliku kuuluvuse märke. Seda, et need on idanaabri lennukid, saime teada Vene Föderatsiooni meediast, mis mainis oma riigi lennufirmade osalemist humanitaarmissioonis. Härrased Propastopist hindasid kohe neid Venemaa sõnumeid kui propagandarünnakut.»