Vabaerakond plaanib Elurikkuse Erakonnaga ühineda lähiajal

Ühinemist kavandatavate erakondade esindajad arutasid täna Võrumaal Urvastes võimaliku ühinemise järel loodava uue erakonna põhikirja, struktuuri juhtimise ning edasiste sammude ajakava, teatasid erakonnad pressiteate vahendusel.

«Kohtumisel sai selgeks, et mõistetakse teineteise murekohti ning seetõttu on ka lahendused kiired tulema. Samuti on mõlema erakonna liikmed näidanud üles toetavat suhtumist olemasoleva põhjal uue loomisele,» ütles Vabaerakonna esimees Heiki Lill. «Muidugi annavad lõpliku hinnangu mõlema erakonna liikmed üldkoosolekutel ning siis saab selgeks, kas pingutused olid õigustatud või mitte. Püüame erakondade üldkoosolekud korraldada samaaegselt,» lisas Lill-

EE peaministri kandidaat Rainer Kuuba lisas: «Ma arvan, et kõige olulisem mulje sellest kohtumisest on vast see, et täna laua taga olnud inimesed on valmis tegema koostööd, et ühiste eesmärkide nimel edasi minna.»