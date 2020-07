Sada päeva lennujaamas lõksus: ma ei mäleta, milline on värske õhk

Trofimov selgitab oma Facebooki lehel, et lennufirma AirAsia lubas vastutada tema tagasitoomise eest ja võttis temalt ära ta «halli passi», kuid seetõttu ei saa ta nüüd osta piletit teisele lennule. Mehe Facebooki lehelt tuleb välja ka see, et välisministeerium on küll talle tagasilendu pakkunud, kuid selle hind on tema jaoks liiga kõrge. Trofimovil ei ole ühegi riigi kodakondsust ning see teeb tema aitamise märksa raskemaks.