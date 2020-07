Tallinna loomaaed teeb ettevalmistusi jääkaru Aroni transpordiks Prantsusmaa loomaaeda

Tallinna loomaaia kollektsioonijuhi Tõnis Tasase sõnul soovib loomaaed transpordi korraldada selle aasta jooksul. «Jääkaru transport sõltub paljudest teguritest ning seetõttu kindlaid kokkuleppeid aja osas ei ole. Kuigi La Flèche loomaaed on Aroni vastuvõtmiseks valmis, oleneb kolimise kuupäev eelkõige Aronist endast. Panime jääkarule siseaedikusse tutvumiseks transpordikasti, kuid ega karud pole rumalad, et pea ees tundmatusse kasti tormaksid,» kommenteeris Tasane ning lisas, et looma heaolu nimel on oluline, et Aronil oleks aega transpordikastis käimisega harjuda ja ta ei peaks sinna kolimise päeval minema vastumeelselt.