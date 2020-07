Euroopas levib koroonaviirus lihatööstuses, kaevandustes ja laulukoorides

Aprilli alguses avastati Estonia kaevanduse ühel töötajal koroonaviirus, mille tõttu peatati kaevanduses kolmeks nädalaks töö.

Mai lõpus hakkas viirus levima Põhja-Tšehhis Darkovi kaevanduse töötajate hulgas. Seal andis umbes 130 inimest positiivse koroonaproovi, aga ükski neist ei vajanud haiglaravi.

23. mail nakatus Frankfurdis koroonaviirusega üle 40 inimese pärast osalemist baptisti kiriku jumalateenistusel. 15. juunil teatas Saksamaa, et Bremerhavenis on koroonaviirusega nakatunud vähemalt 112 inimest, kes osalesid nelipühade jumalateenistusel ühes linna kirikus. Üks inimene on nakatumise järel ka surnud.

«Lähikontakt on väga suur osa viiruse levikust,» selgitas Härma. Ta kirjeldas, et külmas ja ilma päikeseta keskkonnas, kus müra on palju, on ka inimestel keerulisem distantsi hoida. «Kui on palju müra, siis inimesed lähevad üksteisele lähemale, et suhelda. Kõik, mis inimesi koondab, on nakkuse levikut soodustav,» märkis ta. Mürarikkas keskkonnas on inimesed sunnitud üksteise kuulmiseks kas teineteisele lähemale astuma või peavad üle müra karjuma, see aga vallandab palju aerosoole, mis viiruse olemasolul peremeest vahetavad.

Härma sõnul on koroona tervishoiutöötajate kutsehaigus. Viirus tuvastatakse sageli liiga hilja, sest see sarnaneb paljude muude viirushaigustega, ka infektsioonikontroll pole kõigis tervishoiuasutustes tugev, sageli on puudu isikukaitsevahenditest. Samuti viibitakse haigestunutega koos pikalt. «Peamine, et nakkus tuvastatakse liiga hilja. Covid-19 ei ole väga kergelt diagnoositav, see sarnaneb teiste külmetustega,» ütles Härma.