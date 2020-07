Koroonaviiruse ravim võib riigile maksma minna kaks miljonit eurot

Terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasze sõnul võib ravimit vajavaid patsiente teise laine tekkimisel olla umbes 400. Tema sõnul on siiski oht, et Eestile omaseid väikeseid koguseid ei taheta tarnida: «Võib olla ka nii, et suuremad riigid, kes tellivad rohkem, saavad ka näiteks esimesena need kätte.»