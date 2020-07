Fotod ⟩ Tallinnas sõidavad esimesed gaasibussid

«See käibki nii, et tehases tehakse kaks proovieksemplari, siis tuleb tellija esindaja ja vaatab, kas kõik sobib ja pärast seda läheb kogu partii tootmisse. Seekord me ei saanud koroona tõttu kohale minna ja nüüd toodi bussid siia, et me nad kohapeal üle vaataksime,» rääkis abilinnapea Andrei Novikov. Üks buss on liigendbuss ja teine tavamõõtmetega.

Ülejäänud 98 bussi peaksid Eestisse jõudma sügisel.

«Bussisõitja jaoks tähendab uute busside tulek eelkõige seda, et need on modernsed bussid, konditsioneeriga ja väiksemate mugavustega, nagu näiteks usb-laadijad ja muud asjad. Üritame sõitjale pakkuda maksimaalset mugavust. Trammides meil on wifi, võibolla tuleb see kunagi ka bussidesse,» ütles Novikov.

Uutes bussides on ka bussijuhtide töötingimused senisest paremad. Nii näiteks on juhikabiinis eraldi kliimaseade.

Uued bussid on kütusesäästlikumad ja nende remondikulud on väiksemad. «Saja bussi pealt me säästame jooksvatelt kuludelt suurusjärgus miljon eurot. Meie bussipargis on praegu üle 500 bussi. Bussipargile on uutest bussidest ka see kasu, et nendes on sees elektroonika viimane sõna, mis teatab ettevõttele operatiivselt sellest, kui mõni komponent hakkab üles ütlema, nii et see tehakse korda enne, kui buss keset teed seisma jääb,» rääkis Novikov.