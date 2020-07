Neli kõrgkooli said toetuse EMP kõrghariduse koostööprogrammist

«Balti teaduskoostööprogrammi üks osa on EMP/Norra kõrghariduse koostööprogramm, mille taotlusvoor oli avatud keset koroonapandeemiat ning kuigi taotlusi esitati tavapärasest mõnevõrra vähem, siis võime uhked ja õnnelikud olla, et Eesti kõrgharidusasutused mõtlevad mitu sammu ette ning esitatud taotluste kvaliteet oli väga hea, toetuse saanud projektide keskmine hinne oli 88 punkti 100st,» sõnas SA Archimedes vanemspetsialist Sabina Sägi.

Taotluste teemade ring oli varieeruv: näiteks sotsiaalteadused, keskkonnateadlikkus, lennundus, tekstiil ja nii edasi. Hindamise järgselt otsustati toetada nelja koostööprojekti. Valdavalt on tegemist kaheaastaste projektidega, mille toetussumma varieerub 95 000 eurost kuni 128 000 euroni. Kuigi tänavu oli taotlusi vähem, on toetusesaajate ring laienenud, sest esmakordselt on nende seas Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Eesti Lennuakadeemia.

Euroopa Majanduspiirkonnast on partneritena kaasatud Oslo Metropolitan University, The Arctic University of Norway, University of Akureyri, University of South-Eastern Norway, Telespinn AS ning Eestist Tallinna Tehnikakõrgkool ja ettevõte Muru Minimill.