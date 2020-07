Homsest saab Regionaalhaiglas viibivaid patsiente külastada

Regionaalhaigla juhatuse liikme, haigla ülemarsti Peep Talvingu sõnul on Eestis koroonaviiruse levik kontroll al ning haigla teeb kõik endast oleneva, et tagada patsientide ohutust ning vähendada Covid-19 nakatumise riski. «Siiski soovin rõhutada, et nakkusoht ei ole veel kadunud ja palun kõigil panustada haiguse ennetusse, märksõnadeks on siinkohal teadlikkus ja järjepidev infektsioonikontroll. Oluline on igaühe panus, et COVID-19 haigusesse nakatunute arv püsiks jätkuvalt langustrendis,» märkis ta.