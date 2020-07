Pärnu maantee lõik suletakse homsest liiklusele

Lõigul on suletud Pärnu maantee ja Idakaare tänava ristmik ning Nikolai von Glehni tänava ja Pärnu maantee ristmik. Raudtee tänaval ja Pärnu maantee ristmikul tagatakse võimalusel läbipääs raudteeülesõidul ja Rahumäe teel mõlemasuunaliseks liikluseks. Tänaval reguleeritakse liiklust vahemikul 6.30-21.30. Ühistranspordile on läbipääs tagatud, välja arvatud bussliin 23, mis on suunatud pühapäeval, 12. juunil ümbersõidule Sõpruse puiestee kaudu.