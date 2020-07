Kultuurikomisjon sunnib Hõbemäge valima ERRi nõukogu ja Kuku raadio saate vahel

Juba ametisse nimetamisel Kukuga lepingu lõpetanud ning sealsest palgast loobunud Hõbemägi on saatejuhina seal jätkanud. Riigikogule see aga ei sobi ning Hõbemäel on otsustamiseks aega kuni sügisese istungjärgu alguseni.

Kultuurikomisjoni juht Aadu Must saatis Hõbemäele kirja, kus rõhutas õigus- ja analüüsiosakonna hinnanguid. «Õiguslikus arvamuses asuti seisukohale, mille kohaselt on meediateenuse osutaja juures saatejuhina tegutsemine käsitletav käsunduslepingulises suhtes olemisena. Käsunduslepingulises suhtes olemist ei väära asjaolu, et tasu saatejuhina tegutsemise eest ei saada,» sõnas Must.