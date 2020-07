Reitingud: Reformierakonna suur edu Keskerakonna ees püsib

Teadus Martin Mölder märkis, et kuigi erakondade toetuse üldpilt püsib võrreldes eelmise nädalaga muutumatuna, võib siiski märgata viimase pooleteise kuu lõikes kergeid trende peamiste konkurentide vahel. «Kui mai lõpus oli Keskerakonna ja Reformierakonna toetuste vahe minimaalne, umbes kolm ja pool protsenti, siis praeguseks on ta taaskord kasvanud enam kui kuue protsendi peale. Reformierakond on hästi õrnalt oma positsiooni parandanud ja Keskerakonna oma on mõnevõrra nõrgenenud,» ütles Mölder.

Absoluutarvudes on Reformierakonna toetus püsinud siiski muutumatuna ning vahe on tulnud sisse sellest, et eelistuseta valijate osakaal on alates mai lõpus jõudsalt kasvanud ning Keskerakond on absoluutarvudes oma valijaid natuke kaotanud. «Vaatamata sellele, et Reformierakonna suhteline positsioon on seeläbi paranenud, on nad eriti viimastel nädalatel kaotanud toetust oma kõige lojaalsemate valijate hulgas - nende seas, kelle sissetulek on üle 2000 euro. Esimest korda alates valimistest on nende toetuses selles valijagrupis langenud alla 40 protsendi, samas kui Keskerakond, EKRE ja Eesti 200 on kõrge sissetulekuga valijate hulgas lühiajaliselt oma toetust suurendanud,» lisas Mölder.