PPA andis streikida ähvardanud Tiksi elukaaslasele loa Eestisse tulla

Tiks lubas kolmapäeval, et alustab 13. juulil kell 9 näljastreiki Tallinnas siseministeeriumi välisukse kõrval, kuna tema Ukraina kodanikust elukaaslast ei lasta Eestisse. «Pärast piiride sulgemist on kokkusaamine muutunud võimatuks, sest Eesti riigipiiri ületamine on lubatud ainult Eesti kodanikuga ametlikult registreeritud abielus oleval abikaasal,» märkis Tiks kolmapäeval.