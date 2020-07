GALERII ⟩ Kaitsepolitsei lammutab vana koolimaja

Aadressil Luise 1 tegutses Tallinna Saksa Realkool aastatel 1929-1939. Hoonet projekteeris Erich Jacoby. Hoone valmis ise 1928. aastal ning oli tollel ajal üks esimesi maju, mis andis märku modernistliku arhitektuuri saabumisest. Teises Maailmasõjas sai koolimaja kannatada, kuid peale sõda rekonstrueeriti hoone suuremaks ja et vastaks 1940.-50. aastate arhitektuurinõuetele.

«Täna avastasin töö käigus meeletult kurvaks tegeva asja – Kaitsepolitseiamet lammutab neil päevil ajaloolise Saksa Reaalkooli hoone aadressil Luise 1/3, kuna olemasolev hoone ei vasta nende vajadustele (erilised turva- ja energiatõhususe nõuded),» kirjutas ajaloolane Carl-Dag Lige sotsiaalmeedias. «Seni oli mul teadmine, et lammutatakse võimla, selle esine kabinettide maht, lasketiir ning kinnistu üks vanimaid osi, 19. sajandi keskpaigast pärinev hooneosa. Täna dokumente täpsemalt üle lugedes sain aga kinnitust, et Tallinna linnavalitsus on juba tunamullu andnud loa ka ajaloolise suure koolihoone lammutamiseks.» lisas ta.