Eestisse tuli tagasi mullu lahkunud kvoodipagulaste perekond

Eelmisel aastal saatis Saksamaa Eestisse tagasi kaks kvoodipagulaste peret. Üks pere on pärit Süüriast ja teine Iraagist. Kahes perekonnas on kokku 11 inimest. Tunamullu saabus Saksamaalt Eestisse tagasi üheksa kvoodipagulast.

Ta selgitas, et ümberasustatud ja -paigutatud inimestele on antud rahvusvahelise kaitse staatus, neil on kehtiv elamisluba ning reisidokument, on neil õigus reisida väljaspool Eestit Schengeni liikmesriikides kuni 90 päeva 180 päeva jooksul. Lisaks sellele on neil õigus reisida vastavalt sihtriigi reeglitele väljaspool Euroopa Liidu piire.