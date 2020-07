Liiklushuligaan sõitis öösel üle Sindi remondis oleva silla

«Selleks, et üle silla pääseda, olid ümber lükatud meie konstruktsioonid (suured, rasked IPE talad), mis on mõeldud silla tõstmiseks. Nende paika tõstmine ei ole üldse lihtne ja on aeganõudev. Lisaks sellele on autoga sillal liikumine ohtlik, sest sild võib olla tõstetud ajutiste tugede peale ja on ebastabiilses asendis. Auto tekitatud vibratsioonid võivad viia süsteemi tasakaalust välja, mis võib traagiliselt lõppeda,» sõnas projektijuht ja toonitas, et praegu on sillal käimas metallsõrestike remont ja tugiosade vahetus, kus tuleb ette tehnoloogilisi pause, mil iga lisakoormus võib mõjutada töö kvaliteeti. Olõkaineni sõnul võib sellisel juhul silla sulgemise aeg pikeneda.