Täna teatas terviseamet, et Eestis on kaks perekondlikku koroonakollet - üks on nelja inimesega Tallinnas ja teine Narva-Jõesuu sünnipäeva seltskond (12 peolisest on kuus nakatunud). Lisaks said täna positiivse testitulemuse kaks Kuremäe kloostri nunna.