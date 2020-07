Vabaõhumuuseum kutsub vikatiga niitmise päevale

Õppida saab vikati teritamist ja töökorda seadmist ning harjutada niitmisvõtteid. Oodatud on nii algajad kui ka juba kogemustega vikati käsitlejad.

Vabaõhumuuseumi teadur Karl Kallastu sõnul on oluline anda edasi meile endistest aegadest pärandatud oskusi ja töövõtteid, mis aina enam hinda lähevad.

«Talumaastikud on olnud paljuski vikatiga kujundatud. Heinategu on karjakasvatuse loomulik osa ja traditsiooniliselt niideti kogu vajalik hein vikatiga. Liigirikkad poollooduslikud kooslused tekkisid mõõduka inimtegevuse ja ümbritseva keskkonna koosmõjul, kus vaheldusid niitmine ja karjatamine. Vabaõhumuuseum väärtustab järjepidevust ja seetõttu püüame külastajatele näidata taluelus olulisi töid ning tegevusi. Mida muud siis heinakuul tutvustada, kui ikka vikatiga niitmist ja heinategu,» sõnas Kallastu.

Üritus vabaõhumuuseumi tuulikute mäel toimub kell 11-14. Vikati teritamise osas jagab õpetusi üks Eesti aktiivsemaid vikatiga niitmise propageerijaid Priit Kukk, niitmist saab harjutada asjatundjate käe all. Osalemine on kõigile tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine muuseumi kodulehel https://evm.ee/est/sundmused/uritused.