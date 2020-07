Politsei- ja Piirivalveamet sai täna Sisekaitseakadeemiast 41 uut kolleegi

Sisekaitseakadeemia 25. lendu lõpetas korrakaitse süvaõppesuunal 16, kriminaalpolitsei õppesuunal 12 ja piirivalve õppesuunal 13 inimest. Kriminaalpolitsei õppesuunal oli ka 3 cum laudet.

Lõpetajaid tervitasid ja õnnitlesid Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link, siseminister Mart Helme, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitja Krista Aas ning politsei- ja piirivalvekolledži direktor Kalvi Almosen.

«Tänased Sisekaitseakadeemia politsei- ja piirivalvekolledži lõpetajad suunduvad teenistusülesandeid täitma olukorras, kus julgeoleku ja turvalisuse olukord on kompleksne ning kiiresti muutuv. Siin ainult väljaõppest ei piisa, Eesti vajab ametnikke, kes suudavad ka tundmatutes olukordades hästi kohaneda, areneda ja toime tulla andes endist igapäevaselt kõik,» sõnas lõpuaktuse avakõnes akadeemia rektor Marek Link.

Ühtlasi tähistatakse ka sellel aastal Eesti politseihariduse 30. juubeliaastat.

«Seni õpitu on ladunud tugeva vundamendi, selleks, et te kõigi eesseisvate väljakutsetega toime tuleksite. Usun, et saate kõigega hakkama. Tänan teid ja soovin õnne ning edu!», sõnas siseminister Mart Helme oma tervistusvideos lõpetajatele.

Sisekaitseakadeemias õppimiseks esitati sel aastal kokku 931 avaldust, millega akadeemia on väga rahul. Avaldusi laekus võrreldes eelmise aastaga 118 võrra rohkem ja akadeemia hinnagul on see igati rõõmustav, arvestades kasvavat vajadust Eesti siseturvalisuse uute töötajate järele.

Erialadest oli kõige suurem konkurss tänavu politseiteenistuse erialale, kus soovijaid oli ühele õppekohale pisut üle 7. Politseiametniku kutseõppe erialal oli samuti kõva konkurss 4,08 soovijaga ühele õppekohale.

Septembris lõpetab Sisekaitseakadeemia politseiametniku kutseõppe eriala.