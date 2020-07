Päästjad on tormi tõttu saanud ligi pool tuhat väljakutset

Kella 15.30 seisuga on päästjatel tormist põhjustatud väljakutseid Eestis kokku üle 450 – neist ligi kolmandik ehk umbes 140 Pärnumaal. Raplamaal on torm põhjustanud üle 65 väljakutse ja Järvamaal üle 60 .

Elektrilevi on tormi algusest saadik olnud väljas 42 brigaadiga ning rikete likvideerimise ja ümberlülituste abil on elektrivarustuse juba tagasi saanud kümned tuhanded kliendid.

«Kõige keerulisem on olukord Pärnumaal ja Raplamaal, kus puhanguti üle 25 m/s tormanud tuul on tekitanud väga palju rikkeid,» ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp. «Rikkekohtade juurde liikumine on kohati raskendatud, kuna teed on murdunud puid täis. Kui veel paar tundi tagasi oli teatud piirkondades metsas liikumine mõeldamatu, siis nüüd saame ka sinna brigaade saata.»