Indrek Saar: EKRE-le ei sobi Põhjamaadele omane kompromissivalmidus

«Ei salga, et arutelu pealkiri oli inspireeritud EKRE uue esimehe väljaütlemisest, et Eesti ei peaks pürgima Põhjamaaks,» märkis Indrek Saar, kelle sõnul jõuti arutelus tõdemuseni, et üks põhjus, miks Põhjamaades on jätkuvalt suur usaldus demokraatia vastu ja see pole erinevalt paljudest teistest riikidest vähenenud, on koostöö ja kompromisside otsimine.