Vabatahtlikud treenivad oma koeri kadunud inimesi otsima

Juba mõnda aega on Võrumaa metsades koos käinud sõpruskond, kelle eesmärk on treenida oma koeri nii, et nad suudaksid lõhna järgi üles otsida metsa peitu läinud inimese. Esialgu mängulisena paistva tegevuse taga on soov aidata politseil otsida kadunud inimesi.

«Tore on näha, et inimesed tahavad panustada tegevustesse, kus teisi inimesi aidata saab. Siin on kindlasti võimalik koostööd teha ja ilmselt koos soovijatega peame läbi mõtlema, kuidas saame veenduda selles, et koer vastab samasugustele atesteerimisnõuetele nagu politseikoerad, et me saaksime veenduda, et ta tõesti töötab metsas,» rääkis Lõuna prefektuuri operatiivtalituse juht Ottomar Virk.