Terviseametil napib nii isikukaitsevahendeid kui ka ravimeid

Vabariigi Valitsus on öelnud, et sügisest läheb käiku 1+1 reegel ehk ühe kuu peavad tundlikud asutused, näiteks hooldekodud, isikukaitsevahenditega ise hakkama saama, teise kuu varustab vajadusel riik, vahendab ERR .

«Terviseameti hallatav on riigi tervishoiu varu, mis on loodud välimatu abi tagamiseks: «Olemasolev varu katab suurõnnetuste – mitme kannatanuga liiklusõnnetus, põleng – puhul tekkivate patsientide raviks vajaliku,» selgitas terviseameti erakorralise meditsiini osakonna peaspetsialist Andras Banyasz rahvusringhäälingule.

«Ravimivaru täiendamiseks ei ole me valitsuselt vahendeid saanud, küll me taotleme seda edasi ja järgmisel aastal on võimalus, et me saame ka oma ravimite varu täiendada,» nentis Banyasz.