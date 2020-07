Eesti kohtumenetlus kuulub Euroopa kolme kõige tõhusama hulka

Tsiviilasjade lahendamisel on Eesti kohtud Euroopa Liidus tõhususe poolest teisel ning haldusasjades viiendal kohal. Eestist kiiremini lahendatakse tsiviil- ja haldusvaidlusi vaid Taani ja Läti kohtutes.

Kohtuasjade arv Eesti kohtutes on veidi tõusnud. Kui 2017. aastal esitati kohtusse ligikaudu 21 asja 100 elaniku kohta, siis 2018. aastal oli see number 23. Pooleliolevate kohtuasjade arv tõusnud ei ole, püsides jätkuvalt alla Euroopa keskmise. Eriti väike on pooleliolevate kohtuasjade hulk Eesti halduskohtutes.