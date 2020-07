Rakveres avatakse renoveeritud Vallimägi

Suurejoonelise avapeo lavastajaks on Üllar Saaremäe ning õhtu jooksul käivad lavalt läbi nii ansambel Põhja Konn koos Estonian Cello Ensemblega, Meeste Tantsupeo mehed, Toomas Suuman kui ka Andrus «Bonzo» Albrecht koos oma poja Mathias Albrechtiga.

Avamispeole on lubanud tulla ka Eesti Vabariigi peaminister Jüri Ratas. Neljateistkümne kuuga rajati Rakvere Vallimäe nõlvade vahele unikaalne, ligi seitsmel hektaril laiuv vabaõhukompleks, mis sisaldab endas 4200 istekohaga pealava ala ning 800 istekohaga foorumlava. Pealava alale on vajadusel võimalik lisada barterisse kuni 1500 istekohta. Rakvere linnapea Triin Vareki sõnul on Rakvere linna jaoks oluline arendusprojekt loonud tänapäevased võimalused suursündmuste korraldamiseks.