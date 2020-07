Botaanikaaed kinkis teletornile sünnipäevaks olümpiapeenra

Botaanikaaia direktor Urve Sinijärve sõnul sai kingitust kavandades silmas peetud, et botaanikaaed oleks teletornist nähtav. «Teletorn on võimas maamärk, mis kuulub igapäevaselt botaanikaaia vaadete juurde ja teistpidi – kõige ülevaatlikumalt on botaanikaaed nähtav just teletornist. Seda sai ka kingitust kavandades silmas peetud, et see ikka sünnipäevalapsele ilusti aknast paistaks. Lisaks juubeliaastale oli sellise kingituse tegemise põhjus see, et tegelikult on ju 2020. aasta samuti olümpia-aasta, kuigi erandlik ja edasilükatud mängudega.»