Võitlus hävitajaga: hiidnälkjale mekib õlu

Kakumäelane selgitas, et kõige parem lõks seni on värske õllega täidetud plastkarp, mille külgedele asetatud rambid tagavad tigude jaoks õllele ligipääsu. Tähtis on see, et sama õlut saab kasutada korduvalt vaid juhul, kui lisada karpi juurde värsket õlut, vastasel juhul joovad teod ennast lihtsalt purju ja roomavad minema.