Tanel Kiik: Martin Helme lubas esimeheks saades muuta senist stiili. Ei näe kuskilt positiivset arengut

Sotsiaalministri hinnangul on tema haldusalas olevate organisatsioonide rahata jätmine selge poliitiliselt motiveeritud tegevus. «Siin ei ole kahtlustki. Õiguslikult see loogika ei päde. Seda ilmestab ka asjaolu, et ükski poliitik ega ametnik pole tahtnud seda teemat laiemalt kommenteerida. See kõik on selline rahandusministri omalooming,» ütles Kiik Kuku raadiole antud intervjuus.