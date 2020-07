Elering võtab sügiseks Väikese väina tammilt pooled elektrijuhtmed maha

Eleringi juht Taavi Veskimägi kinnitas, et kavatsus ja tahe on muutusteks olemas: «Võtta pooled juhtmed maha, markerid külge panna - see saab selle aasta oktoobriks tehtud. Mis puudutab Väikese väina tammi õhuliinist vabastamist, siin me siiski ootame ära selle töö, mida ornitoloogid teevad, et me suudaksime seda nii endale kui ka laiemale ühiskonnale, kes maksab selle otsuse kinni, selgitada, miks me seda teeme,» selgitas ta.