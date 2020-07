Eesti eraldab 15 000 eurot Venemaa eakate ja erivajadustega inimeste abistamiseks

Tegemist on initsiatiiviga, mille eesmärgiks on toetada Venemaal koroonapandeemiast puudutatud eriti haavatavaid ühiskonnaliikmeid, nagu eakad ja erivajadustega täiskasvanud. Ühisprojekti eesmärk on mittetulundusorganisatsioonide abil tagada puuetega inimestele ligipääs sellistele elutähtsatele kaupadele ja teenustele nagu toit ja esmatarbekaubad, psühholoogiline ja meditsiiniline nõustamine ning abiteenused.