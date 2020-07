Eesti hakkab piirikontrollis kasutama näotuvastust

Tegemist on kogu Schengeni ala välispiiri hõlmava andmebaasiga, kuhu salvestatakse info kolmandate riikide kodanike alale sisenemise ja väljumise kohta ning see teave on kättesaadav kõigi liikmesriikide piirikontrolliametnikele. Praegu salvestab iga riik kolmandate riikide kodanike piiriületused oma andmebaasi ning reisidokumenti lüüakse tempel, mille järgi saavad teiste riikide piirivalvurid Schengeni alale sisenemist ja väljumist kontrollida. Edaspidi on kõik need andmed ühises süsteemis.