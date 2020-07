Itella paigaldab Eestisse üle 120 uue pakiautomaadi

Itella pakiveo teenuste direktor Rauno Parras märkis pressiteates, et uuenenud sorteerimisliin võimaldab pakke täpsemini sorteerida ehk inimlike eksimuste võimalus väheneb. Lisaks on uuenenud sorteerimisliini liikumiskiirus suurem, mis võimaldab ühes tunnis sorteerida senisest poole võrra rohkem pakke.

«Uute Eestisse paigaldatavate pakiautomaatide suurimaks uuenduseks on kesk-konsooli puudumine ehk igal uksel on iseseisev lukk. See tähendab, et automaadi juures saab ilma järjekorras seismata korraga toimetada mitu inimest,» kirjeldas Parras lisanduvaid pakiautomaate.