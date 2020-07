Eesti võib jääda võitluses Euroopa plastimaksu vastu üksi

Neljapäeval rõhutasid peaminister Jüri Ratas ja rahandusminister Martin Helme, et Eesti valitsus on uute Euroopa maksude vastu.

«Eesti ametlikes positsioonides on üheselt öeldud, et me lisaomavahendeid ei poolda. Plastimaks, mida me ei poolda. Selle üle tuleb ilmselt suurem vaidlus. Küsimus on põhimõttes,» ütles Helme.