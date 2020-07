Pääsküla raba kaitseala sai uued kaardid ja suunaviidad

Kaardid paiknevad peamiste Pääsküla raba sissepääsude juures Sõbra, Hiiu, Helbe ja Kraavi tänava läheduses. Lisaks on teede ääres kuus väiksemat skeemi ja arvukalt suunaviitasid, mis aitavad esmakordsel külastajal õige teeotsa üles leida. Matkarajad on kaartidel, skeemidel ja suunaviitadel markeeritud nelja värviga.

Pääsküla raba on väga populaarne roheala, kus käiakse perega loodust nautimas ja sportimas. Rohealade avatus ning kasutajasõbralikkus on ka Tallinna kui Euroopa Rohelise Pealinna 2022. aasta finalisti südames,» rääkis keskkonna- ja kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

Pääsküla raba laiub Tallinna ja Saku valla territooriumil. Raba pindala on üle 900 hektari, millest Tallinna territooriumil olev 273 hektarit on kohaliku kaitse all alates 2013. aastast. Raba on elupaigaks mitmesugustele taime- ja loomaliikidele, sealhulgas kaitsealustele orhideedele, kahepaiksetele, roomajatele ja lindudele. Tähelepanelikud külastajad võivad rabas kohata nii rabakonna, rästikut, kanakulli kui ka öösorri. Lisaks asuvad raba servas riikliku kaitse all olevad Aiataguse ja Kasetuka allikad.