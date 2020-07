Lasnamäel on märgatud uusi märke, mis soodustavad juhil oma autole individuaalne koht saada kortermaja ette.

Parkimiskohtade kitsikus Lasnamäel on autoomanikud loominguliseks muutnud. Eelmisel nädalal avastati ühe kortermaja ees kaks uut märki, mille alla oli lisatud ka autonumber. Transpordiamet kinnitas Rus.Postimehele, et need märgid olid ebaseaduslikud.