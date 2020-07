Kesklinna parkides algas lasteetenduste suvesari

Suvesarja raames saab näha nelja erinevat lavastust eesti keeles ja üht vene keeles. Etendus «Salasoov» räägib nõiatüdrukust, kes on aru saanud, et heaga jõuab palju kaugemale kui kurjusega. «Muinasjutt päeval magavast kuningatütrest» räägib aga loo öösiti lossis üksi ärkvel olevast kuningatütrest. «Kõige parem» on lugu sellest, et on vahva mööda maailma ringi rännata, kuid oma kodus on ikka kõige parem! «Pall käe peal» on etendus sellest, et inimesele on elus väga tähtis oma unistusele pühenduda ning «Pätuke» on lugu väga armsast, kuid ka parajast mürakarust koerapoisist.