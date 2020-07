Konkurss ⟩ Eesti otsib 450 000 euro eest viirusekriisi hindajat

Koroonaviiruse pandeema ajal kehtestatud piirangutel on märkimisväärne sotsiaalne ja majanduslik mõju, kuid selle mõju iseloom on tänaseni ebaselge. Selleks, et riik oleks järgmiseks kriisiks paremini valmis, vajavad poliitikakujundajad otsustamiseks teadmistepõhist analüütilist tuge. Tellitava uuringu eesmärk on analüüsida viirusekriisi piirangute mõju Eesti majandusele ja erinevatele sotsiaalsetele gruppidele; võrrelda nii eri riikide poliitikameetmeid kui majanduspoliitilisi otsuseid ja hinnata nende seost riigi sotsiaal-majandusliku käekäiguga.