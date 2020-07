Martin Helme: rahaline vastuväide Rail Balticule on minu silmis maandatud

Martin Helme eelkäija EKRE esimehetoolil, siseminister Mart Helme sõnas maikuises raadiosaates «Räägime asjast», et nad on Rail Balticu seisma pannud. «Tegelikult Rail Baltic ei lähe edasi. Jah, ostetakse küll maid ja istuvad mingid tüübid, kes saavad korraliku palka, kuid tegelikult projekt seisab. Ja see on suurel määral tänu sellele, et meie oleme ta seisma pannud,» sõnas Mart Helme raadiosaates.

Martin Helme kinnitas päev hiljem üle, et koalitsioonis on kokku lepitud, et EL-i osaluse vähenemise korral «vaadatakse projekt üle». «Seda viimast sõnastust ma loodan, pole vaja tõlkida,» kirjutas Helme toona Facebookis.

Kuna Eesti saab Rail Balticu jaoks Euroopa Liidult 1,56 miljardit eurot jooksvat rahasüsti, millega omaosalus jääb 15% kanti, siis rahaline argument Rail Balticu vastu langes Helme sõnul ära.

«Oluline on võibolla siin ära märkida see, et kui ei oleks Rail Balticule raha juurde saanud, siis koalitsioonileppe järgi seda projekti teha ei saaks. Aga praegu see rahaline vastuväide sellele projektile ka minu kui rahandusministri silmis on põhimõtteliselt maandatud,» lausus ta.