Haridus- ja noorteameti loomine viis Hanno Tombergi koondamiseni

Archimedese nõukogu esimees Indrek Reimand ütles rahvusringhäälingule, et koosolekul anti juhatusele volitus kirjutada alla lepingule, millega lähevad mitmed Archimedese tegevused üle haridus- ja noorteameti koosseisu. Ta tunnistas, et kuigi üldiselt kõik tegevused jätkuvad, tuli teha üksikuid koondamisi.

«Me tunnustasime teda (Tombergi - toim) hea töö eest, aga see on paratamatus, et kui tema ülesanded liiguvad sihtasutusest välja, siis tegelikult lõpeb ka see töö,» hindas Reimand Tombergi panust.